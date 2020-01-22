Ещё два игрока — и у «Сочи» будет полный состав на матч от «Зенита». Весёлые картинки

Не пора ли переименовывать сочинский клуб? Гендиректор «Зенита» Александр Медведев только что заявил: договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина достигнута, ещё раз подтвердив тем самым вчерашнюю утреннюю информацию «Чемпионата».