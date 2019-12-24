НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставкиМОК отреагировал на несогласие РУСАДА с решением ВАДАШесть лет борьбы за жизнь: жена Шумахера обратилась к болельщикамОвечкин сделал Трампу рождественский подарокФ. Емельяненко рассказал, чем опасен Джексон. «Ломал ребра таким образом»Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставкиБывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками красно-белых, большинство из которых требовали увольнения специалиста.рекламаВладимир Путин вышел на каток на Красной площадиГлава государства традиционно вышел на лед под 11 номером. Президент России Владимир Путин принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который проходит на катке на Красной площади.Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в историиХоккеисты московского «Динамо» одолели ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает «МИР 24». Спортсмены одержали 2000-ю победу в истории клуба.Чемпионат России по фигурному катанию: Трусова откроет короткую программу, Медведева выступит последнейЧемпионат России пройдет с 26 по 28 декабря в Красноярске. По итогам жеребьевки участники распределились следующим образом. Мужчины, стартовые номера:Дмитрий Васильев: «Может быть, Малышко еще возьмут на Кубок IBU. Учитывая нынешнюю ситуацию в СБР – все возможно»Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев выразил мнение, что Дмитрий Малышко может выступить на этапах Кубка IBU, несмотря на то, что не примет участия в «Ижевской винтовке».Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Испанский клуб уже договорился с 32-летним уругвайцем о соглашении сроком на 3 года.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаХоккей. Рафаил Ишматов: Преимущество для европейских команд на МЧМ в Чехии будет несколько условнымБывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов поделился ожиданиями от старта чемпионата мира среди национальных команд, собранных из игроков не старше 20 лет.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Кадыров не сомневается в победе над Александром ЕмельяненкоГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается выиграть поединок у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, которого он вызвал на бой.реклама