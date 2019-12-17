СМИ: в возрасте 50 лет скончался Владимир Цыплаков

Ушел из жизни один из лучших в истории Белоруссии хоккеистов Владимир Цыплаков, ему было 50 лет, сообщает агентство Белта. Причины смерти в сообщении не приводятся.