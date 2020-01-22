Доменико Тедеско: «Сделали все, чтобы сохранить Солтмурада Бакаева. Сказал об этом его брату»

Большое интервью главного тренера «Спартака». Мы встретились с Доменико, чтобы подвести итоги первого протяженного сбора команды под его руководством. Но разговор не ограничился только этой темой.