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Сергей Семак прокомментировал итоги сборов и матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Зальцбургом», который закончился для сине-бело-голубых крупным поражением. Игра завершилась со счетом 3:6 в пользу соперников.
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Гершкович: РФС следит, чтобы нормы регламента соблюдались

Российский футбольный союз (РФС) следит за тем, чтобы все нормы регламента соблюдались, сказал РИА Новости член исполкома РФС Михаил Гершкович, комментируя решение избирательного комитета РФС обязать Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех месяцев провести перевыборы главы организации.
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