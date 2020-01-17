У Соболева есть предложение из АПЛ, но он не может получить визу

По информации источника, нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву поступило предложение от одного из клубов АПЛ.Однако отмечается, что у футболиста возникли проблемы с получением рабочей визы в Англию, из-за того что ему недостает матчей в составе сборной России.Дело в том, что в АПЛ существует правило по лимиту, согласно которому для обращения за разрешением на работу легионер должен сыграть в 75% матчей сборной своей страны за последние два года, если его национальная команда занимает место с 31-го по 50-е в рейтинге ФИФА.Россия в рейтинге ФИФА располагается на 37-й строчке.