Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.С 1 января 2019 года поляк забил 58 мячей в 54 матчах в составе «Баварии» и сборной Польши.На втором месте капитан «Барселоны» Лионель Месси с 50 голами в 58 играх за сине-гранатовых и сборную Аргентины.Третье место в списке лучших бомбардиров уходящего года занял нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе.