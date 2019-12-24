Лебедев подерется с тем, кто почти устоял против Усика

Табисо Мчуну создаст проблемы Денису, если тот не покажет свой лучший бокс Большие боксерские шоу стали проходить не только в Москве, но до центра Сибири профессиональный бокс топ-уровня в последние годы не доходил.