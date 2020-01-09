Экипаж Сотникова из «КамАЗ-мастера» выиграл пятый этап ралли «Дакар»

Лучший результат на финише пятого этапа ралли «Дакар» показал экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Спецучасток в 353 км он преодолел за 4 часа 12 минут и 4 секунды.