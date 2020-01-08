В немецком Оберхофе завтра начнется четвертый этап Кубка мира по биатлону

В четверг, 9-го января, на биатлонном стадионе Lotto Thuringen Arena am Rennsteig (DKB-Ski-Arena Oberhof), что в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.