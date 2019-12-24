Ничушкин в матче НХЛ подрался, забросил шайбу и сделал передачу

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин после встречи с "Вегасом" был признан второй звездой матча. Он сделал хет-трик Горди Хоу: поучаствовал в драке, забросил шайбу и сделал передачу.