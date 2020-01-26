Минспорт Украины опроверг информацию о совместной с Россией заявке на ЧЕ по гандболу

Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины опровергло информацию о возможной совместной с Россией заявке на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года среди женщин.