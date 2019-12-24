НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСкончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА ПшеничниковКадыров и Емельяненко не определились по каким правилам будут дратьсяСКР нашёл доказательства передачи Родченковым «альтернативных» баз для WADAБразилец Фирмино принес победу «Ливерпулю» в финале клубного чемпионата мира«Подарите зонтик с попугаями». Губерниев обратился к СеминуСкончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА ПшеничниковБывший голкипер сборной СССР по футболу и московского ЦСКА Юрий Пшеничников умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт армейцев.рекламаБиатлон. Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Логинов – 11-йНа третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, завершилась мужская гонка на 15 км с общего старта.Боксер Лебедев проиграл бой и решил завершить карьеруПо итогам поединка за чемпионский титул WBC судьи единогласно присудили победу южноафриканцу Табисо Мчуну.Агент Алексея Миранчука: Клубы АПЛ не рассматриваются в качестве варианта продолжения карьерыАгент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил на вопрос о возможном переходе его клиента в «Манчестер Юнайтед».Женские сборные Швеции разорвали спринт и в финишном створе, Россия даже не попала в финалМощнейшее выступление скандинавской команды.Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 09:00Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —ЧелсиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииОсасуна— : —Реал СосьедадНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииАталанта1 : 0МиланИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииЛечче— : —БолоньяНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаХоккеисты «Торпедо» разгромили «Куньлунь» в гостяхМатчем в Пекине между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и нижегородским "Торпедо" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир