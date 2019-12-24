Корейский Зомби после поединка с Эдгаром перенесёт операцию на глазах

Боец UFC Чон Чхан Сон, более известный под псевдонимом Корейский Зомби, заявил, что после поединка с Фрэнки Эдгаром его ждёт операция на глазах. По словам бойца он страдает от двойного зрения.