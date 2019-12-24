Мальте Стремвалль: «Недопустимо проигрывать такие матчи, как со „Спартаком“»

Шведский нападающий «Сочи» Мальте Стремвалль прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. — Недопустимо проигрывать такие матчи, как этот.