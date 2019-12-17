Промахи и штраф: даже Логинов не спас Россию в эстафете

17:40 На этом "Газета.Ru" завершает свою текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного вечера! 17:38 Вот так выглядит полная таблица результатов (увеличится при клике):