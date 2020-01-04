НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКокорин и Малком приступили к тренировкам«Типичная Россия». Нападающие шведской молодежки раскритиковали поведение российских игроковОвечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубникаУстюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов - третийТренер канадцев высказался о финальном матче своих подопечных со сборной РоссииКокорин и Малком приступили к тренировкамНападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.рекламаКанадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккеюСборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»Российский форвард Илья Ковальчук, покинувший «Лос-Анджелес Кингз», продолжит карьеру в клубе НХЛ «Монреаль». Контракт с 36-летним нападающим подписан на один год.Устюгов, Клебо или Большунов? Кто возьмет «Тур де Ски»Развязка главного лыжного старта сезона уже сегодня «Тур де ски». Мужчины.«Барселона» упустила победу над «Эспаньолом»В Барселоне в матче 19 тура испанской Ла Лиге встретились две городские команды. Занимающий последнее место "Эспаньол" принимал одного из лидеров "Барселону".WADA определило размер взноса для России на 2020 годСумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаВрач: «Шумахер сейчас сильно отличается от того человека, каким мы его запомнили»Нейрохирург Никола Аччарри поделился предположением о состоянии легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, которому 3 января исполнился 51 год.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.рекламаКоманду Хабиба Нурмагомедова не интересует бой с МакгрегоромМенеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что в команде действующего чемпиона UFC в легком весе не намерены давать реванш Конору Макгрегору.