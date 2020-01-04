НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКокорин и Малком приступили к тренировкамКанада забила 3 гола Финляндии за четыре минуты в полуфинале МЧМШведы недовольны поведением россиян на МЧМ. «Проезжать и целовать герб — нормально. Типичная Россия»Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМНейрохирург высказал мнение о состоянии здоровья Михаэля ШумахераКокорин и Малком приступили к тренировкамНападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.рекламаСборная России в овертайме вырвала победу у ШвецииТаким образом отечественная сборная стала первым финалистом молодежного чемпионата мира.Последний шанс в НХЛ. Илья Ковальчук подписал двусторонний контракт с «Монреалем»ТАСС, 4 января. Олимпийский чемпион и чемпион мира Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" до конца сезона-2019/20.Вгляни, как Устюгову и Большунову не хватило совсем немного, чтобы съесть Клебо на финише спринтаРоссийские лыжники снова оказались чуть позади резвого норвежца.WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса4 января стала известна сумма, которую придется выплатить Российской Федерации в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA).Де Йонг получил вторую желтую карточку и был удален в матче с «Эспаньолом»Полузащитник Френки де Йонг не доиграл до конца матч 19-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:1, второй тайм).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаНьор1 : 2Сен-ПьерруазЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаРоссия – в полуфинале МЧМ! Мы досмотрели игру до конца, но это было непростоПобедили легче, чем кажется, но труднее, чем могли.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «Нет ничего лучше матча Россия — Канада». Тренер канадцев в восторге от будущего финалаГлавный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился ожиданиями от финала МЧМ против России. — Нет ничего лучше матча Россия — Канада, — сказал Хантер. — Еще в школе смотрел эти игры.реклама