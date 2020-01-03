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WADA назвало размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более миллиона долларов. Об этом сегодня, 4 января, сообщили ТАСС в пресс-службе WADA.
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Сборная Казахстана понесла существенную потерю перед вторым матчем с Германией за выживание на МЧМ-2020

В первом матче утешительного раунда чемпионата мира среди молодежи с Германией нападающий сборной Казахстана Руслан Демин получил травму верхней части тела ещё во втором периоде, пишет Sports.kz.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
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Торонто — Эдмонтон
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Анахайм — Нэшвилл
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Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
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Питтсбург — Флорида
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
Аризона — Филадельфия
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
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02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
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02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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02:29:35
Бостон — Коламбус
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