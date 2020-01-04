НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКокорин и Малком приступили к тренировкамВ 2020 году взнос России в бюджет WADA превысит 1 миллион долларовСборные Казахстана и Германии проведут решающий поединок между собойФорвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»Врач: Спустя шесть лет после аварии Шумахер уже не тот, каким мы его помнимКокорин и Малком приступили к тренировкамНападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.рекламаКанада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМСборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.«Барселона» упустила победу в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом»"Барселона" и "Эспаньол" сыграли вничью в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу.«МЮ» впервые за 5 лет ни разу не пробил в створ ворот соперника в матче АПЛ или КубкаВ 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон» (0:0). «МЮ» также не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаАвирон Байонне0 : 2НантЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболреклама«Монако» с Головиным в составе победило в первом матче под руководством Морено«Монако» обыграло «Реймс» и вышло в 1/16 финала Кубка Франции по футболу. Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе монегасков дубль оформил Бальде Кейта.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»Об этой и других новостях – в нашем обзоре событий дня.реклама