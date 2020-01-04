Зинченко дальним ударом забил первый гол в сезоне за Ман Сити

Украинец отметился результативным действием в матче Кубка Англии против Порт Вейла.Александр Зинченко отметился голом за Манчестер Сити в матче 1/32 финала Кубка Англии против Порт Вейла.