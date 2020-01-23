Кокляев намерен вернуться в бокс

Стронгмен Михаил Кокляев сообщил о желании продолжить свое выступление в боксе. — У меня еще до боя (с Александром Емельяненко) случилась травма плеча, — отметил Кокляев. — Я сейчас восстанавливаю его.