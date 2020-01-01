Легкоатлет из Уганды упустил победу, празднуя ее перед финишем

Молодой легкоатлет из Уганды начал праздновать свою победу вблизи финиша во время забега Сан-Сильвестр де Сан-Паулу в Бразилии во вторник и не рассчитал, что за его спиной оказался соперник из Кении, который и опередил олимпийца.