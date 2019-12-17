Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ: «Реал» сыграет с «Ман Сити», «Барса» — «Наполи» и другие

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. По ее итогам сформировались следующие пары, которые поборются за выход в 1/4 финала: