Биатлон. Кубок мира. Женская эстафета. Медаль сборной России будет чудом? LIVE

Женская сборная России выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге без Мироновой и Куклиной. Девочки, нужен подвиг! ГОНКИ ДНЯ: *** 16:30 мск.