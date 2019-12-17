Кулижников вошел в заявку на командный спринт на этапе КМ в Нагано

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вошел в заявку на командный спринт на этапе Кубка мира в Нагано, сообщает пресс-служба соревнований.