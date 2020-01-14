«Пижон, клоун и балабол»: история с промороликом боя Макгрегора от «Рен ТВ» набирает обороты

В интернете набирает обороты скандал с оскорблениями в адрес ирландского бойца Конора Макгрегора, которые допустили сотрудники телеканала «Рен ТВ» в проморолике его боя с американцем Дональдом Серроне.