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Большинство российских клубов поддержали расширение Премьер-лиги до 18 команд

На прошедшем заседании общего собрания Российской Премьер-лиги по футболу большинство российских клубов выступило за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны с нынешних 16 до 18 клубов.
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