НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФутболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в РоссииОвечкин: приятно находиться в компании великих хоккеистовПанарин набрал очки в 5-м матче подряд. У него 68 баллов в 46 играхПо документам Игбуна в больницу обратился его другUFC прокомментировал оскорбление Макгрегора на российском телеканалеФутболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в РоссииГраждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в российских футбольных соревнованиях - РПЛ и ФНЛ.рекламаОвечкин вышел на 9 место по хет-трикам за всю историю НХЛХет-трик – это статистический показатель, когда один игрок забивает 3 шайбы в одном матче.Премьер-лига проголосовала за расширение и переизбрала президентом Сергея ПрядкинаОбщее собрание клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) в четверг большинством голосов поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 команд.Миронова и Куклина не побегут эстафету в РупольдингеВиталий Норицын назвал имена спортсменок, которые представят женскую сборную России по биатлону в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге. «Первый этап – этап Павловой.Россияне заняли первые четыре места на 11-м этапе ралли «Дакар»Сегодня, 17 января, у спортсменов состоится заключительный финальный этап. Команда «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар».«Я общался с Гончаренко, но Слуцкий был убедительнее». Макаров — о переходе в «Рубин»Новичок «Рубина» Денис Макаров — о выборе между ЦСКА и «Рубином», бардаке в академии Коноплёва и игре в якутском КФК. 6 января «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Денисом Макаровым.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес— : —ХетафеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииШальке-04— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 14:30Чемпионат ТурцииАнкарагюджю— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаГранвиль— : —МарсельНачало в 15:05Весь футболрекламаСоболев согласовал контракт с ЦСКАНападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ". Напомним, что нападающий не полетел на первый сбор самарского клуба в Турцию.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Швед прокомментировал победу «Химок» над «Реалом»Защитник «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.реклама