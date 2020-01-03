Динамо объявило о подписании Бенито

Нигериец пройдет медосмотр 10-го января. Экс-футболист Тамбова Бенито согласовал контракт с Динамо Киев, об этом сообщает пресс-служба клуба.Нигериец будет выступать в киевском клубе три с половиной года.Бенито подпишет контрактное соглашение в случае успешного прохождения медобследования, которое запланировано на 10 января.