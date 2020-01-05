Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в России вопреки санкциям WADA

Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске вопреки санкциям WADA в адрес государства. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, пишет «Чемпионат».