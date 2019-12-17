Sports.ru: Министр спорта РФ Павел Колобков награжден орденом

Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова наградили орденом Александра Невского. При этом указ о вручении награды не опубликовали. Об этом пишет Sports.ru, ссылаясь на три источника.