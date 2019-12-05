Сборная России справилась с хозяйками чемпионата мира: есть четвертая победа на турнире

Россиянки победили команду Японии в матче 4-го тура предварительного этапа ЧМ-2019. Российские гандболистки уверенно стартовали на чемпионате мира в Японии, одержав три победы в трех стартовых матчах