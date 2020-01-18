Овечкин — в шаге от Лемье. Уже в следующем матче Александр Великий может войти в десятку суперснайперов

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин за два матча сократил отставание от замыкающего десятку лучших снайперов в истории лиги Марио Лемье с шести шайб до одной (во вторник Александр Великий дублем похоронил «Каролину»).