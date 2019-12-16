«Р-Спорт»: Ковальчук не планирует возвращаться в КХЛ

Российский хоккеист Илья Ковальчук, которого сегодня «Лос-Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов, не намерен возвращаться в Россию. «Ковальчук в Россию не поедет. Во всяком случае, пока.