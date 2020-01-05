НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная Швеции завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккеюРУСАДА: России придется выплатить штраф WADA или выйти из всех соревнованийЭкс-игрок «Челси» рассказал, как едва не убил Абрамовича«Дакар»-2020. Экипаж Шибалова выиграл первый этап ралли-рейдаСборная Казахстана разромно уступила Германии и покинула элитный дивизион МЧМСборная Швеции завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккеюСборная Швеции стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, обыграв в матче за третье место команду Финляндии.рекламаРоссия – Канада: болельщики по всему миру следят за матчемСборные России и Канады играют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.🥇🥈 Большунов впервые выиграл общий зачет «Тур де Ски», у Устюгова – четвертый подиум в карьереРоссийский лыжник Александр Большунов впервые в карьере одержал победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМСпортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.«Ливерпуль» победил в 1/32 Кубка АнглииВ матче 1/32 кубка Англии «Ливерпуль» обыграл с минимальным счетом «Эвертон» – 1:0. Единственный гол на 71 минуте забил 18-летний полузащитник «красных» Кертис Джонс.«Вашингтон» добился волевой победы над «Сан-Хосе»Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" и "Сан-Хосе Шаркс".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ОсасунаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииРома0 : 1ТориноПерерывЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаЛина-Монлери0 : 2Пари Сен-ЖерменИдёт 1-й таймЕще 12Весь футболрекламаКак Россия обыграла Канаду в финале МЧМ-2011, команда Брагина отыгралась и победила с 0:3В финале МЧМ-2011 сборная России без шансов «горела» Канаде 0:3. Спустя девять лет мы помним каждое мгновение того матча.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир