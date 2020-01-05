Ковальчук – о переходе в Монреаль: «Дело не в деньгах. Хочу быть в деле, хочу играть»

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук прокомментировал подписание контракта с канадским клубом. О причинах перехода. «Дело не в деньгах.