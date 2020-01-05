Ковальчук получил в «Монреале» любимый номер

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Питтсбурга", в котором его команда уступила 2:3. Новичок "канадцев" поприветствовал болельщиков клуба на французском языке и вышел к журналистам в свитере с любимым номером.