Россия стартует на молодёжном чемпионате мира по хоккею матчем против Чехии

В четверг стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир, в котором сборная России традиционно считается одним из фаворитов. При этом чемпионат носит неофициальный статус «ярмарки талантов».