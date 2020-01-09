Три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе «Дакара»

Сразу три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе ралли-марафона «Дакара» в Саудовской Аравии. Он прошел по маршруту Эль-Ула – Хаиль.