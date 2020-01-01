Президент WBO – Тайсону Фьюри: «Удачи тебе в бою с Уайлдером»

Президент WBO Пако Валькарсель отреагировал на критику со стороны экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. «Чемпион, мы тебя уважаем, но ты сейчас недоступен.