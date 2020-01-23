НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млн«Вести: Приморье. Интервью». Борьба за шахматную корону во Владивостоке продолжается«Все делаю на разрыв аорты». Даниэль Самохин о программе под Высоцкого, иврите и ОлимпиадеПутин оценил игру российских хоккеистов на юношеской ОлимпиадеРотенберг: «Переход в „Сочи“ – большое подспорье для возрождения Кокорина»СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млнНападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».рекламаПеред игрой с «Ак Барсом» уфимский «Салават Юлаев» размялся на «Адмирале»Кубок Гагарина — главный трофей российского хоккея — в этом сезоне пока далек от уфимского «Салавата Юлаева».Отец биатлониста Клода пропал без вести - провалился под лед на снегоходеФото:twitter.com/BFMTV Страшная весть пришла из Канады, где группа французских туристов на снегоходах ушла под лед.СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:4СКА красиво открыл продолжительную домашнюю серию встречей с "Барысом ". В хоккейном "огне " оказалась сегодня молодежная тройка армейцев. Морозов забросил свою дебютную шайбу в КХЛ.Станислав Черчесов одобрил переход Кокорина в «Сочи»Главный тренер сборной России Станислав Черчесов одобрил переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.Женская сборная России по водному поло по пенальти победила Голландию и вышла в финал чемпионата ЕвропыСегодня на женском чемпионате Европы по водному поло в Будапеште сборная России в полуфинале по пенальти обыграла командуГолландии.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон0 : 1ЛиверпульПерерывКубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано0 : 0БетисПерерывКубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса0 : 0АтлетикоПерерывКубок Испании1/16 ФиналаБадахос2 : 1ЭйбарПерерывКубок Испании1/16 ФиналаМирандес2 : 1СельтаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭбро0 : 1ЛеганесЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор2 : 02 : 4 ПТрабзонспорПобеда по пенальтиЕще 1Весь футболрекламаГлава ACA: «Арест Емельяненко — это неотъемлемая часть его тренировочного лагеря»Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев считает, что поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в любом случае состоится. «Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова 3 апреля в Москве.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир