Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

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Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Старых заменит Воронину в составе сборной России на январских этапах Кубка мира по биатлонуСтал известен состав женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира.рекламаМозер согласилась, что декабрь 2019 года стал временем раскола российского фигурного катанияЗаслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала конфликт, возникший вокруг команды Этери Тутберидзе после приостановления карьеры Алины Загитовой. — Просто у нас не все любят правду.