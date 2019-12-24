Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Мозер согласилась, что декабрь 2019 года стал временем раскола российского фигурного катания

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала конфликт, возникший вокруг команды Этери Тутберидзе после приостановления карьеры Алины Загитовой. — Просто у нас не все любят правду.