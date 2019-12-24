Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Евгению Гинеру сократили штраф вдвое

По информации «Спорт-Экспресса» из источника в РФС, сегодня в Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором были принято решение об апелляции президента ЦСКА Евгения Гинера.