НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемWADA отстранило Московскую антидопинговую лабораториюКорпорация ВЭБ начала переговоры по продаже футбольного клуба ЦСКА«Король никуда не уходил». Мощное видео от ХабибаТретьяку понадобилась помощь медиковВыиграет ли Россия долгожданную медаль. Анонс 6-го этапа КМ по биатлонуWADA отстранило Московскую антидопинговую лабораториюВсемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.рекламаРоссийские хоккеисты впервые выиграли хоккейный турнир на юношеской ОлимпиадеСборная России по хоккею обыграла команду США со счетом 4:0 и завоевала золото юношеских Олимпийских игр. Российская сборная впервые выиграла хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде, сообщает «МИР 24».Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.Бойкова и Козловский с рекордом мира выиграли короткую программу на чемпионате ЕвропыВ Австрии завершился первый день чемпионата Европы по фигурному катанию. Закрывали соревновательную программу дня спортивные пары.Ананидзе может продолжит карьеру на КипреГрузинский полузащитник Джано Ананидзе сегодня встретился с главным тренером кипрского «Анортосиса» Темури Кецбаей, утверждает «Спорт-Экспресс».В Кубке Испании «Барселона» с трудом обыграла «Ибицу» из третьего дивизиона за счет дубля ГризманнаМатч 1/16 финала Кубка Испании Ибица Барселона завершился со счетом 1:2. Хозяева, которые выступают в третьем испанском дивизионе сегунда B, открыли счет на девятой минуте стараниями Пепа Кабалье.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболреклама«МЮ» проиграл «Бёрнли» на «Олд Траффорд» в 24-м туре АПЛ«Манчестер Юнайтед» уступил на своём поле «Бёрнли» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Перед перерывом счёт открыл Крис Вуд.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир