НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге ЕвропыКомиссия атлетов WADA хочет добиться исключения россиян с ЧМ и ОИ даже в нейтральном статусеЭспаньол - ЦСКА - 0:1. Гол и лучшие моментыНурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильноКрамер: решение исполкома WADA — безумие«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге ЕвропыВ матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».рекламаПанарин оформил хет-трик, Айкел обогнал Овечкина в снайперской гонке, Кучеров набрал два очка. Обзор дня НХЛВ Северную Америку возвращается нападающий Виталий Кравцов. Кучеров набрал два очка Очередной игровой день получился для многих россиян не слишком удачным.«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка»РАССЛОЕНИЕ Текущий розыгрыш главного клубного турнира Старого света обнажил одну из основных проблем современного футбола - усиливающееся расслоение.Сборная России потерпела третье поражение в четырех матчах под руководством КудашоваСборная России в рамках домашнего этапа Евротура принимала Швецию на «ВТБ Арене». Национальная команда к началу второго периода трижды пропустила от скандинавских соперников.Юрлова-Перхт первой из россиянок начнет спринт в ХохфильценеЕкатерина Юрлова-Перхт первой из россиянок начнет спринтерскую гонку в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене. Спортсменка получила 12-й стартовый номер.Хабиб: «Мне не нравится Фергюсон. В бою с ним сделаю свою работу»Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о следующем сопернике – Тони Фергюсоне. «Это очень важный бой для UFC, фанатов, меня и Тони.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес— : —ЛеганесНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —АугсбургНачало в 14:30Чемпионат ФранцииЛилль— : —МонпельеНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —АнтальяспорНачало в 12:30Весь футболрекламаСборная России прекратила участие на чемпионате мира IeSFСборная России в полном составе снялась с чемпионата мира по киберспорту IeSF, который проходит в Сеуле. Причиной стала неудовлетворительная организация чемпионата.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Определились все участники плей-офф Лиги чемпионовЗавершился групповой этап Лиги чемпионов. С первого места из своих групп в плей-офф турнира вышли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг» и «Валенсия».реклама