Анна Щербакова: «Буду работать над тройным акселем и постараюсь вставить его в программы»

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на турнире в Красноярске. Щербакова показала в произвольной результат выше мирового рекорда и набрала 181,94 балла.