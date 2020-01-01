Игра между «Далласом» и «Нэшвиллом» стала одной из самых посещаемых в истории НХЛ

Более 85 тысяч человек наблюдали за поединком между «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз». Игра стала второй по посещаемости в истории Национальной хоккейной лиги.