Большунов предложил Клебо отказаться от участия в следующих гонках

Россиянин Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на 15 км на «Тур де Ски» и ответил на слова норвежца Йоханнеса Клебо, считающего, что не имеет особых шансов на то, чтобы обойти Большунова.