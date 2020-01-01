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Большунов предложил Клебо отказаться от участия в следующих гонках

Россиянин Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на 15 км на «Тур де Ски» и ответил на слова норвежца Йоханнеса Клебо, считающего, что не имеет особых шансов на то, чтобы обойти Большунова.

Габриэл Жезус сделал дубль в игре с «Эвертоном». Он забил «ирискам» 7 голов в 5 последних играх

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус забил два гола в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0, второй тайм). 22-летний бразилец отличился на 51-й и 58-й минутах встречи.
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