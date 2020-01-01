НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов финишировал первым в гонке преследования на многодневке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Об этом в среду, 1 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров «Саутгемптона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1). Арбитр встречи Майк Дин наказал португальского специалиста за поведение в технической зоне соперника.

Габриэл Жезус сделал дубль в игре с «Эвертоном». Он забил «ирискам» 7 голов в 5 последних играх

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус забил два гола в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0, второй тайм). 22-летний бразилец отличился на 51-й и 58-й минутах встречи.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Бернли
1 : 2
Астон Вилла
Завершён
Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
1 : 1
Челси
Завершён
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер
Завершён
Чемпионат Англии
Уотфорд
2 : 1
Вулверхэмптон
Завершён
Еще 5
Чемпионшип Англии
Миллуолл
3 : 1
Лутон Таун
Завершён
Чемпионшип Англии
Хаддерсфилд Таун
2 : 5
Сток Сити
Завершён
Еще 8
Первая лига Англии
Ротерем Юнайтед
2 : 1
Блэкпул
Завершён
Первая лига Англии
Транмир Роверс
1 : 4
Ковентри Сити
Завершён
Еще 9
Весь футбол
реклама